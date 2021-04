Gli auguri di tutta Bolognano a Venia Flora Tieri per i suoi 103 anni

Bolognano in festa per i 103 anni di Venia Flora Tieri, con il sindaco Di Bartolomeo e l'assessore alla gentilezza D'Intino che hanno inviato gli auguri di tutto il paese all'ultracentenaria per questo compleanno speciale, che per la seconda volta purtroppo è fortemente condizionato dalla pandemia che non permette ancora di festeggiare Venia Flora, nata il 16 aprile 1918 come meriterebbe.

Il sindaco ha aggiunto: