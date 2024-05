A Bolognano una targa di riconoscimento a Sandro Innamorati, ex comandante della Polstrada [FOTO]

Una targa di riconoscimento è stata consegnata a Bolognano all'ex comandante della Polstrada, Sandro Innamorati.

«Cerimonia di riconoscimento all'ispettore, appena andato in pensione, della Polstrada, Sandro Innamorati, per essersi distinto durante gli anni di lavoro per serietà e grande capacità di comando e coordinamento dell'importante presidio di legalità».

Queste le parole del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo che, nella mattinata di sabato 4 maggio, ha consegnato una targa al merito all'ex comandante del distaccamento di Piano d'Orta della polizia stradale.

«L'impegno di Innamorati», evidenzia il primo cittadino, «si è concretizzato nel tempo anche attraverso le numerose attività rivolte agli studenti sul fronte dell'educazione stradale per stimolare la consapevolezza e l'interiorizzazione di valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive. Mi preme anche ricordare come la caserma abbia rischiato anni fa di essere depotenziata e come invece, su mia sollecitudine e grazie all'interessamento dell'attuale onorevole Guerino Testa, sia stata addirittura rafforzata in termini di unità operative e ristrutturata, consentendo al personale della polizia di svolgere al meglio il proprio fondamentale lavoro per le nostre comunità. Sono certo che la Regione Abruzzo - e ringrazio per la presenza qui oggi il consigliere Luca De Renzis - continuerà ad attenzionare per il nostro territorio tutte le tematiche e le eventuali criticità legate alla sicurezza e alla difesa dei cittadini».

Presenti alla cerimonia, il sostituto comandante della Polstrada di Pescara, Gianni Ciccotelli, il nuovo comandante del distaccamento di Piano d'Orta, Verino Farchione con tutti i suoi uomini, il vicesindaco Adelaide Chiacchia, l'assessore alla Gentilezza, Maria D'Intino e l'amministrazione comunale tutta, docenti e studenti del plesso scolastico di Piano d’Orta, il presidente di Anps, Roberto Cutracci, oltre ai rappresentanti della protezione civile Modavi di Bolognano e dell'Arco club, e all'immancabile parroco don Giorgio.