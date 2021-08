Bolognano, conclusi i lavori in piazza Enel a Piano d'Orta

Il sindaco Guido Di Bartolomeo: “Intervento risolutivo per ricostruzione muretto di contenimento, ristrutturazione fontana e ripristino strisce parcheggi. Importo complessivo 10 mila euro”

Sono stati terminati i lavori di ricostruzione del muretto di contenimento della scarpata stradale in piazza Enel, a Piano D’orta (lungo 16 metri e alto circa 1.20) nel territorio comunale di Bolognano.

Il muretto presentava una forte inclinazione verso l’interno dell’area pubblica destinata a parcheggio per 15 posti auto più uno per disabile.

«Un problema monitorato ma perdurante da molti anni che», spiega il sindaco Guido Di Bartolomeo, «anche a seguito di molteplici sollecitazioni da parte dei residenti circa il rischio di cedimenti e, dunque, di pericolosità per i cittadini, ha trovato oggi una soluzione definitiva. L’impegno di spesa complessivo è stato di 10 mila euro, come da delibera del 26 febbraio 2021, importo che ha permesso anche di procedere alla ristrutturazione della fontana sita nel piazzale e al ripristino delle strisce dei parcheggi oramai usurate».