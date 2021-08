A Bolognano tutto pronto per l'avvio del corso di alta formazione "Pescara Summer School"

Lo ha ricordato l'amministrazione comunale con il sindaco Guido Di Bartolomeo, per il corso riservato a 40 laureati in architettura

A Bolognano, nell'ex sede comunale in via Marconi, tutto pronto per l'avvio a partire da domani primo settembre del corso di alta formazione Pescara Summer School che prevede lo studio e ricerca sul centro storico del paese, sul suo borgo medievale e le risorse naturali della zona. Lo ha ricordato il sindaco Guido Di Bartolomeo, aggiungendo che il corso è riservato a 40 laureandi in Architettura dell'università D'Annunzio di Chieti - Pescara e prevede la collaborazione proprio con il Comune, e il parco della Maiella.

"Sono fiero che Bolognano ospiti e sia protagonista di un prezioso programma di studi che, anche attraverso una serie di tesi di laurea sui temi del recupero urbano, del paesaggio, della sostenibilità e del restauro, fornirà un corpus di lavoro consistente e diversificato di indubbia utilità per la messa a punto di soluzioni progettuali sulle tematiche individuate."

Il corso si concluderà l'11 settembre prossimo e rientra nella serie di progetti e iniziative di "Azioni a difesa della natura" che punta al innovamento del nostro territorio, unitamente ad una promozione sempre più funzionale e qualificante delle risorse presenti.