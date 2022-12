Saper usare il defibrillatore può salvare una vita: a Bolognano il corso del 118 aperto a tutta la cittadinanza

I cittadini di Bolognano “a scuola” di primo soccorso. Domani, sabato 3 dicembre, i locali di Piano d'Orta ospiteranno infatti il corso di Blsd (Basic life support defibrillation) organizzato dal personale del 118 di Pescara in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito del progetto “defibrillazione precoce”. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, sottolinea il sindaco Guido Di Bartolomeo, e che ha come obiettivo quello “di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici oltre alle capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale, per riconosce lo stato di incoscienza in una persona adulta, l’assenza di respiro e del battito nel polso, attraverso modalità che garantiscono la massima sicurezza per la persona assistita e per il soccorritore”.

“Grazie alla presenza di esperti in pronto soccorso e di formatori in emergenza urgenza, il corso intensivo è strutturato in una parte teorica interattiva, a lezione frontale, con l’utilizzo di video proiettore e di un computer per maggiori approfondimenti dei temi trattati, e in una lezione pratica con l’uso di manichini resusci-anne, un pallone di ambu e una pocket-mask e di un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae ) - spiega ancora il primo cittadino -. In tal senso, è bene ricordare come la legge 116 del 4 agosto 2021‘Disposizione in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici’, abbia inteso favorire una progressiva diffusione e utilizzazione proprio del Dae nelle sedi delle pubbliche amministrazioni, negli scali aeroportuali e ferroviari e nei mezzi di trasporto. A conclusione del corso si terrà una discussione plenaria sui lavori di gruppo, favorendo così un maggior dominio dei temi affrontati”.

“Ringrazio per la preziosa iniziativa i medici Nicola Cifaratti ed Enrico Sigismondo ai quali rinnovo sin d’ora la più ampia disponibilità per la realizzazione nel territorio di Bolognano di future collaborazioni. E un ringraziamento va anche al nostro assessore alla gentilezza che – conclude Di Bartolomeo -, anche grazie alla sua qualifica di operatore sanitario, ha svolto un ottimo lavoro organizzativo”.