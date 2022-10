Dal 15 ottobre Bolognano avrà il riconoscimento di "Comunità costruttrice di gentilezza"

Anche il Comune di Bolognano entra a far parte della rete del progetto nazionale "Costruiamo Gentilezza". Il prossimo 15 ottobre, infatti, alle 9,30 il sindaco Guido Di Bartolomeo sottoscriverà il patto di partecipazione assieme all'ambasciatore per "Costruiamo Gentilezza" Maria Grazia d’Intino in qualità di rappresentante dell’Associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del progetto nazionale.

Il patto di partecipazione prevede un impegno reciproco da parte del Comune di Bolognano e dell’Associazione Cor et Amor. Il primo si impegnerà a mettere in atto i tre principi per costruire gentilezza per la comunità, ossia: “Essere gentili con amore”, promuovendo la conoscenza e la pratica della cultura della gentilezza; “Fare Gentilezza per il bene comune” generando e costruendo pratiche gentili partecipate a costo 0 (o quasi); “Diffondere gentilezza con l’esempio”, raccontando e condividendo le esperienze di pratiche gentili.

L'associazione Cor et Amor, invece, si occuperà di mettere a disposizione le proprie conoscenze sulla gentilezza; fornire strumenti di supporto per la costruzione di pratiche di gentilezza; agevolare la condivisione delle esperienze di costruzione di pratiche gentili. L'obiettivo del progetto è quello di creare e diffondere la cultura di pratiche gentili, accresce il benessere della comunità mettendo al centro bambini e ragazzi. La sua attuazione prevede come obiettivo che praticare gentilezza diventi un’abitudine diffusa, favorendo l’evoluzione umana e sociale. La scadenza del progetto è il 21 Marzo 2036. Ad oggi sono 1700 i costruttori di gentilezza provenienti da qualsiasi ambito sociale: dagli allenatori agli insegnanti, dai giornalisti agli imprenditori e medici come spiega l'associazione:

"Fra le pratiche più diffuse vi sono le panchine viola della gentilezza, presenti già in 260 comuni e i presìdi di gentilezza per la pace, inaugurati in 70 comuni. Nell’ambito del progetto sono previste anche alcune giornate nazionali dedicate come la "Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati" in cui vengono accolti istituzionalmente nella comunità i nuovi nati dell’anno precedente. L'anno scorso sono stati accolti ben 8.700 bambini. E la Giornata dedicata ai "Giochi della Gentilezza" a cui, dal 22 Settembre al 2 Ottobre scorso, hanno partecipato 21.000 bambini e ragazzi in tutte le regioni."