Bolognano si prepara a conferire la cittadinanza onoraria a Lino Banfi

Sabato 3 luglio l'attore sarà a Bolognano per il matrimonio della nipote e per ricevere ufficialmente la cittadinanza onoraria dal sindaco Guido Di Bartolomeo

Bolognano è pronta ad accogliere Lino Banfi, che sabato 3 luglio sarà nella cittadina del Pescarese per il matrimonio della nipote e per ricevere ufficialmente la cittadinanza onoraria. Lo ha ricordato il sindaco Guido Di Bartolomeo, aggiungendo che lunedì 28 giugno il consiglio comunale ha deliberato l'attribuzione della cittadinanza a Banfi, al secolo Pasquale Zagaria.

Prima delle nozze della nipote Virginia, che si sposa con un abruzzese, ci sarà la cerimonia di conferimento della cittadinanza a Lino Banfi alla presenza della sua famiglia ha spiegato il primo cittadino:

"La capacità di far divertire il prossimo è una indiscussa forma d’arte ma è anche una vitale cura psicologica per i meno fortunati e per noi tutti, ancora sofferenti per la pandemia. Se a tale dote, si aggiunge quella dell’altruismo ed il grande impegno per sostenere i valori legati alla cultura, alla scienza, all’istruzione a alla educazione, di certo Bolognano non poteva rinunciare ad una risorsa così preziosa, perché Banfi costituisce un ottimo incentivo alla promozione e condivisione dei suddetti valori. "

Ad aprile sempre Banfi fu nominato sindaco onorario in occasione di un eventi dedicato all'infanzia. Tutti i dettagli dei due eventi saranno comunicati a breve.