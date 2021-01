A Bolognano la Befana è arrivata all'insegna della "gentilezza"

A Bolognano il 6 gennaio è arrivata una befana speciale, la befana della gentilezza. L'assessore alla gentilezza D'Intino, infatti, si è travestita per diventare l'amabile vecchietta che ha consegnato 140 calze ai bambini del paese.

"Fare la befana per i bambini mi ha dato tanta tanta felicità, perché vedevo lo stupore sul viso dei bambini, è come se per loro si fosse avverata un storia che fino a quel momento l’avevano solo immaginata, è stato indescrivibile.”