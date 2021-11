Bollo auto non pagato, al via gli accertamenti della Regione Abruzzo per l'anno 2018

La Regione Abruzzo, tramite il Servizio Entrate, ha avviato la campagna di accertamenti per la tassa automobilistica del 2018.

Possibile l'utilizzo dello sportello telematico regionale per le istanze di riesame e l'annullamento in autotutela delle contestazioni.

I cittadini abruzzesi non in regola con il pagamento della tassa automobilistica dell’anno 2018 riceveranno a mezzo Pec o atto giudiziario atti di accertamento contenenti la pretesa tributaria comprensiva di sanzione e interessi.

Come riportato nella sezione Facoltà di Difesa dell’avviso di accertamento, le istanze di riesame potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, collegandosi al link https://sportello.regione.abruzzo.it/.

A tal fine è necessario che i contribuenti interessati si dotino di Spid (sistema pubblico di identità digitale). L’istanza telematica è compilabile direttamente dal contribuente al quale è stato notificato un atto di accertamento oppure per il tramite di un soggetto delegato/incaricato in possesso di Spid, come ad esempio un familiare o un professionista. Le istruzioni per l’utilizzo della procedura sono contenute nel manuale visionabile e scaricabile al link: https://www.regione.abruzzo.it/system/files/tributi/tassa-automobilistica/manuale-prestanzione-istanza-riesame-avviso-accertamento-tassa-automobilistica_28102021_bis.pdf

Gli uffici territoriali Aci presenti in ciascun capoluogo di provincia forniranno a richiesta dei cittadini interessati informazioni sulla loro posizione tributaria e sui documenti da allegare all’istanza di riesame/annullamento in autotutela. Le istanze che dovessero pervenire attraverso canali diversi dallo sportello regionale digitale – ad esempio in modalità cartacea o su recapiti mail o Pec comunque regionali, non saranno acquisite ed istruite e non consentiranno al cittadino di aggiornare/regolarizzare la propria posizione tributaria.