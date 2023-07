Fine settimana da bollino rosso a Pescara per il caldo: afa e temperature vicine ai 40 gradi

Prosegue l'intesa fase di caldo e afa che sta interessando praticamente tutto il Paese. Pescara, infatti, è stata inserita nel bollettino delle ondate di calore dal ministero della salute, fra le città con bollino rosso ovvero con il massimo impatto sulla salute fisica a causa delle temperature elevate (vicine ai 40 gradi per le massime) e i livelli alti di umidità che generano afa.

Sabato 15 giugno ben 16 città hanno il bollino rosso (allerta di livello 3, la più alta) sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Bollino rosso per 48 ore a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo (solo domenica), Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo.

Il livello 3 indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche\". Per questo, si consiglia di attuare i soliti accorgimenti ovvero evitare di esporsi al sole soprattutto nelle ore più calde, vestirsi in modo comodo, bere molta acqua e consumare frutta, stazionare al chiuso in ambienti ventilati con l'utilizzo di ventilatori o condizionatori d'aria, che però non devono essere accesi a temperature troppo basse o comunque oltre i 10 gradi di differenza rispetto alla temperatura esterna.