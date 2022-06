Il caldo non si attenua, Pescara ancora da bollino rosso e tra le città più a rischio

Sarà rovente anche a Pescara il primo fine settimana del mese di luglio con temperature alle quali, volente o nolente, dovremo forse abituarci.

L'ondata di calore che si protrae ormai da diversi giorni proseguirà anche all'inizio del mese di luglio.

Il ministero della Salute ha infatti diffuso il bollettino sulle ondate di calore in Italia, elencando le città più a rischio: 19 nella giornata di domani, venerdì 1 luglio, e ben 22 per sabato 2 luglio. In entrambe le giornate è ricompresa Pescara che viene classificata da bollino rosso.

Le città maggiormente a rischio domani sono Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo; a queste sabato si aggiungeranno Bolzano, Brescia e Trieste. L'allerta di livello 3 indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Le temperature previste domani andranno dai 25 gradi delle ore 8 ai 32 delle 14 con temperatura percepita di 36. Sabato invece 27 gradi alle 8 e 31 alle 14 con temperature percepita pari a 35 gradi.