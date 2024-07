Tutto il fine settimana da bollino rosso per il caldo in città: le previsioni

Almeno altri due giorni di caldo estremo da bollino rosso a Pescara in base al monitoraggio del ministero della salute, che anche per le giornate del 13 e 14 luglio ha collocato la nostra città fra quelle con i maggiori rischi per la salute derivanti dalle alte temperatur e dal tasso di umidità.

Per le due giornate di sabato e domenica sono previste temperature percepite di 36 35 gradi. Restano dunque in allerta le strutture socio sanitarie per fornire assistenza e soccorso soprattutto alle persone a rischio, ovvero anziani, malati cronici e bambini che devono seguire i tradizionali e consueti consigli per evitare problematiche, ovvero bere molto, stazionare in luoghi con aria condizionata (moderata) o ventilatori e mangiare molta frutta e verdura evitando di uscire nelle ore più calde e a più alta esposizione dei raggi solari.