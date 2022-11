Il problema del distacco della luce la Croce Rossa di Spoltore se lo risolverà da sola

La Croce Rossa di Spoltore tramite il suo presidente Pierluigi Parisi si tira fuori dalla diatriba politica nata a seguito dell'interrogazione presentata dal consigliere comunale FdI Silvio D'Ettorre in merito al distacco delle utenze nella sede di Santa Teresa dell'associazione e fa sapere che “si sta adoperando in autonomia per il ripristino delle utenze”.

Che sia una quetione politico o amministrativa alla Croce Rossa, prosegue Parisi, non interessa. Alcune precisazioni però tiene a farle e le indirizza proprio alla sindaca.

“Affermare che nessuno sapeva, sia pur formalmente, chi occupasse quello stabile è oggettivamente una vera bizzaria stante la palese presenza della Cri già dal 2014, sia pure con una stanza all'epoca concessaci dal Comune in comodato d'uso – dichiara Parisi -. La successiva assegnazione dell'intero edificio avuta dall'ente Provincia a seguito di bando, non cambia i termini del problema. Tanto è vero che all'indomani del distacco personalmente mi ero reso disponibile con la sindaca Trulli a rimborsare le bollette non dovute dal Comune. Resta il fatto che, al netto del complicato periodo pandemico sarebbe bastato, per mero garbo istituzionale, contattarci anche per le vie brevi al fine di avviare le procedure di voltura evitando disagi e disservizi che si ripercuotono principalmente sul territorio e sulla comunità. Così non è stato: ce ne duole e ne prendiamo atto”.

Nel comunicare che al ripristino l'associazione sta lavorando e nel ringraziare i cittadini per la solidarietà espressa, la Croce Rossa ricorda che le attività vanno avanti nella sede di Villa Raspa di Spoltore nell'attesa di tornare ad operare in quella principale.