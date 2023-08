"Bolide" illumina il cielo durante la notte: avvistamenti in tutta la regione [VIDEO]

Un oggetto luminoso di grosse dimensioni è stato avvistato nella serata di sabato 5 agosto in molte zone d'Abruzzo. A immortalare il passaggio nel cielo del bolide le telecamere dell'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris alle 22.21. Le segnalazioni sono arrivate dalla Marsica, dal Teramano e anche dal Pescarese. La webcam che ha ripreso l'oggetto è installata nel Rifugio Capanna di Sevice a 2.119 metri. L'associazione stessa ha precisato, nel post di condivisione del video sui social, che quando si parla di "bolide" in campo astronomico si parla di una meteora luminosa, per chiarire che non si tratta di un oggetto non identificato.

Sui social, però, molti utenti hanno pensato a un possibile (e non verificato) collegamento con i black out elettrici ripetuti che si sono registrati nella serata di ieri, a partire proprio dalle 22 circa, in molte zone di Pescara. In alcuni casi, come a Colle Renazzo, dei cittadini hanno riferito che la corrente elettrica per tutta la notte è stata quasi completamente assente, e che solo dalla mattinata si è avuta una normalizzazione e stabilità nell'erogazione.