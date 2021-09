Bloody Souls: la band abruzzese conquista il terzo posto a Sanremo Rock

La band abruzzese Bloody Souls ha partecipato all'evento Sanremo Rock arrivando nelle selezioni finali. Si è classificanta terza nel contest collaterale "Live in the city".

Tra i ragazzi di Bloody Souls ci sono anche i cepagattesi Mirco Musa e Simone Pignoli. Le parole di Musa:

"abbiamo partecipato a Sanremo Rock dalle fasi ad eliminazione, svoltesi a Carsoli, in cui si sono esibiti artisti e band delle regioni limitrofe, tra cui Campania, Lazio, Molise e Abruzzo. Ci siamo qualificati per la fase finale nazionale del Sanremo Rock insieme ad altri due gruppi e altri 23 artisti solisti. Una volta arrivati a Sanremo, abbiamo partecipato sia al main event svoltosi all'interno del teatro Ariston, sia ad un contest collaterale chiamato Live in the City, che si è svolto all'esterno, a 50 m dall'ingresso del teatro. A questo secondo evento hanno partecipato più di 60 band e artisti, si è svolto in 3 giorni e ci siamo classificati terzi al Live in the City.

È stato un onore per la nostra band esibirsi sul palco piú importante d'Italia".