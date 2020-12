Il blocco studentesco dona giocattoli nuovi ai bambini emopatici [FOTO]

Il blocco studentesco di Pescara ha donato giocattoli nuovi ai bambini emopatici. Per il secondo anno consecutivo i militanti, tramite l'Agbe (associazione genitori bambini emopatici), hanno provveduto alla consegna di alcuni regali destinati ai piccoli affetti dalle malattie del sangue. Ecco cosa dichiara Matteo Casasanta, responsabile locale del movimento:

"Con questo gesto abbiamo voluto donare un sorriso ai bambini meno fortunati, dato anche il periodo di tristezza e solitudine causato dalla pandemia, e questo è stato possibile solo grazie ai cittadini pescaresi che hanno scelto di contribuire alla raccolta nelle ultime settimane".

Un ringraziamento speciale viene poi rivolto da Casasanta al presidente dell'associazione Agbe, Achille Di Paolo, per "aver accolto nuovamente la nostra proposta e per averci permesso di portare un po' di allegria tra i bambini ricoverati e le loro famiglie, a cui vanno i nostri auguri per un nuovo anno pieno di speranza e gioia".