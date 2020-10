Uno striscione del Blocco Studentesco davanti all'istituto Acerbo per protestare contro la mancanza di docenti

Delle gigantografie in stile "Chi l'ha visto?" davanti a centinaia di scuole, per protestare contro la mancanza di oltre 20 mila supplenti negli istituti scolastici. Anche a Pescara il Blocco Studentesco ha affisso uno striscione davanti all'istituto tecnico Acerbo, come spiega Matteo Casasanta, responsabile locale del movimento studentesco aggiungendo che l'attività è stata coordinata nella notte in tutta Italia:

Abbiamo scelto l' I­sti­tu­to Tec­ni­co Sta­ta­le Tito Acer­bo di Pescara come sfondo della nostra azione perché la mala gestione del Ministro è riuscita a mettere in ginocchio anche gli istituti più organizzati che ora, con dozzine di cattedre non assegnate, vedono intere classi sprovviste di docenti. Questa la scuola del Ministro Azzolina, dove tutto è stato aperto ma nulla funziona. Buchi di organico e mancanze strutturali sono ormai la quotidianità in un sistema scolastico già pesantemente penalizzato da anni di tagli e riforme inadeguate, ma per il Ministro Azzolina va tutto bene

Secondo il Blocco Studentesco, è inammissibile che a pagare come sempre siano i ragazzi per le scelte sbagliate di altri.