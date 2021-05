Niente corrente elettrica per tutta la notte in una zona di Porta Nuova: disagi e proteste dei residenti

Dalla prima serata di ieri 24 maggio e fino alle 10 circa di questa mattina 25 maggio una zona di Porta Nuova è rimasta senza corrente elettrica per un sovraccarico che avrebbe causato poi un lungo blackout. In particolare, la zona interessata è quella fra via Cincinnato, via Cecco Angiolieri e via Conte di Ruvo.

Come riferisce un residente, tutta la notte sono andati avanti i lavori per il ripristino dell'energia elettrica, ed in diverse abitazioni e attività commerciali ci sarebbero stati dei sovraccarichi che hanno provocato danni agli elettrodomestici ed alle lampadine. Disagi anche al comando provinciale della guardia di Finanza che ha sede proprio in via Cincinnato.