Blackout elettrici in diverse zone della città dopo il maltempo, tecnici dell'Enel al lavoro

Provengono da diverse zone di Pescara le segnalazioni dei residenti che indicano la mancanza di energia elettrica.

La luce manca da ieri, sabato 26 febbraio, da verso ora di pranzo.

La zona dello stadio e quelle di viale Marconi e via Chiarini sono sicuramente interessate, in base a quanto dicono alcuni cittadini.

Una situazione reale anche come conferma il sindaco Carlo Masci che nella serata di ieri è stato informato da Enel. A causa del maltempo, hanno fatto sapere dall'azienda, sono in corso alcuni guasti alle centraline in città e i tecnici sono al lavoro per eseguire gli interventi necessari. Gli utenti possono fare la segnalazione guasti al numero 803500.