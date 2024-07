Non solo caldo e mancanza di acqua, anche blackout elettrici in diverse zone della città

Arriva da via del Santuario a Pescara l'ultima lamentela da parte dei cittadini della zona a causa di un prolungato blackout elettrico che abbinato al grande caldo e alla scarsità d'acqua crea non pochi disagi ad affrontare la vita quotidiana.

La corrente elettrica, nei giorni scorsi, è mancata in una parte di via del Santuario dalle ore 17 all'1:30 di notte.

Con gli oltre 35 gradi di temperatura esterna non è stato certo semplice.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Situazione simile ad altre che verificano in più punti della città. A provocare i blackout elettrici in questo periodo di gran caldo è il sovraccarico della rete a causa dell'alto numero di condizionatori d'aria accesi contemporaneamente.