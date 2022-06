Disagi e proteste per un blackout in zona Colli: 12 ore senza corrente elettrica

Disagi e proteste per un blackout elettrico prolungato che ha interessato un'area della zona di Pescara Colli. A partire dalla mezzanotte scorsa, infatti, e fino alle 12 di oggi 26 giugno molte famiglie e attività sono rimaste al buio a causa di un distacco prolungato della fornitura. Fra le zone interessate soprattutto Colle Scorrano, via Celommi ed altre strade limitrofe. Come ci ha riferito il vicesindaco Santilli, l'amministrazione comunale si è immediatamente attivata raccogliendo le lamentele per i disagi subiti dai cittadini, che sui social hanno riempito i gruppi Facebook dei Colli e le bacheche con richieste di intervento e critiche ad Enel. Il vicesindaco, ha fatto sapere di aver parlato con i responsabili di Enel e poco dopo le 12 la situazione è tornata alla normalità.