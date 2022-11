Black Friday e Natale, fino a 7mila 500 pacchi al giorno da smistare per le Poste: con le nuove assunzioni si punta all'efficienza

Il centro operativo di via Volta di Poste Italiane si prepara ad affrontare il Black Friday e il Natale. Secondo quanto stimati ci si attende nelle prossime settimane un aumento quotidiano del 50 per cento del volume dei pacchi con picchi del 90 per cento. Per gestire l'impennata di spedizioni sono stati potenziati i centri di recapito del territorio, compreso quello pescarese, con 154 assunzioni a tempo determinato: 41 quelle che riguardano Pescara (41 per la provincia di Chieti, 50 per l'aquilano e 22 per il teramano).

Se dunque quotidianamente nel centro di smistamento pescarese arrivano 4mila pacchi da domani e fino alla fine delle festività si raggiungeranno i 6mila con la possibilità nei giorni più caldi, di dover lavorare oltre 7.500 pacchi. Mediamente in tutta la regione si stimano 10mila pacchi al giorno se non 15mila. Numeri questi cui, per Pescara, si aggiunge la corrispondenza che si attesta mediamente sulle 20-30 tonnellate al giorno.

Sul fronte assunzioni Poste Italiane ricorda che per quanto riguarda il solo potenziamento degli organici di portalettere nei Centri di distribuzione abruzzesi, nel corso dell’anno sono state 67 le assunzioni a tempo indeterminato delle quali 21 formalizzate a inizio novembre. Va poi sottolineato che quello di via Volta raccoglie la corrispondenza e i pacchi anche per la provincia di Chieti.

A carattere regionale la rete logistica di Poste Italiane può contare su 14 Centri di Distribuzione e 5 presidi decentrati che assicurano la consegna di corrispondenza e pacchi in tutti i 305 comuni, comprese le località più difficili da raggiungere, secondo un modello organizzativo che prevede il recapito dalle prime ore del mattino fino alla serata dal lunedì al venerdì e nella mattina del sabato.