Un altro importante traguardo per il birrificio Mezzopasso di Popoli: il trionfo a Las Vegas con la medaglia d'oro

Mezzopasso, apprezzato birrificio di Popoli, inanella un altro trionfo, raggiungendo un traguardo importante. A Las Vegas ha conquistato, nella categoria English Ale, il primo posto per la birra Red Stone.

Il World Beer Cup è un prestigioso appuntamento mondiale di settore. Lo scorso 24 aprile si sono tenute le premiazioni e birrificio Mezzopasso è stato l’unico italiano premiato nella Coppa del mondo delle birre.

Un’importante medaglia d’oro per il birrificio di Popoli ma questa volta arrivata dall’altra parte dell’oceano.

La birra Red Stone di Mezzopasso si è lasciata alle spalle tutte le dirette concorrenti nell’edizione 2024 della World Beer Cup di Las Vegas.

La medaglia conquistata negli Stati Uniti premia una Modern English Ipa dall’importante valore identitario, ma anche affettivo: una delle prime prodotte dai mastri birrai Bernardo Perfetti e Gabriele Di Marcantonio, ha accompagnato tutta la storia del birrificio di Popoli, storia lunga dieci anni.

A giugno verrà celebrato l’anniversario e l’oro, arrivato proprio alla vigilia di questo importante appuntamento, diventa un riconoscimento, più in generale, per l’intera strada percorsa finora. Un attestato non solo della qualità, ma anche dell’innovazione e creatività delle birre selezionate, dai 280 giudici internazionali, tra le 9.300 in gara. Più di 2mila i birrifici coinvolti di 50 diversi Paesi.

“I vincitori di quest'anno - afferma il direttore del concorso, Chris Williams - esemplificano lo spirito di artigianalità e ingegnosità e mettono in mostra i diversi sapori e le tecniche che rendono la birra una forma d'arte".

La nuova stagione di concorsi internazionali, che ha proprio nella World Beer Cup il primo appuntamento di rilievo mondiale del panorama brassicolo, inizia dunque nel migliore dei modi, dopo i successi ottenuti, a novembre, al Brussels Beer Challenge: bronzo di categoria sempre per la Red Stone mentre la Millican Extra non si è accontentata dell’oro, vincendo il premio come miglior birra dell’intero concorso che, ogni anno, mette a confronto il meglio della produzione internazionale