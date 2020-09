Si cerca la gattina "Birba" smarrita a Pescara: l'appello per ritrovarla

Birba è scappata da casa! In via Aldo Moro pescara (zona San Marco); ha un collarino giallo con una medaglietta con scritto il mio numero. Non si fa accarezzare tanto meno avvicinare facilmente a persone che non conosce. Ha uno smile sulla zampetta sinistra. Per favore se vi capita di vederla chiamatemi 389 6315043