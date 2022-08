La famiglia della bimba smarrita a Sant'Andrea saluta e ringrazia prima della ripartenza il cane Pigro [FOTO - VIDEO]

Un incontro emozionante e carico di significato quello combinato da Marco Schiavone della compagnia "Angeli del Mare", fra la famiglia della bimba di 5 anni di nazionalità svizzera che si era smarrita domenica 31 luglio a Pescara, e il cane labrador Pigro, protagonista proprio delle ricerche e del repentino ritrovamento. Schiavone ha così realizzato la volontà della famiglia prima della ripartenza, che voleva ancora una volta salutare e rendere omaggio al cane e a tutti coloro che si sono attivati quel giorno per ritrovare la bimba.

L'incontro è avvenuto nello stabilimento "Nuovo tramonto" di Pescara, con la piccola che ha simulato con Pigro un salvataggio in mare terminato con foto e tante coccole. Schiavone, consapevole della necessità della presenza di cani da ricerca anche al mare, ha invitato due cani da ricerca in superficie appartenenti alla Fisa (Lloyd con Roberta e Teo con Francesca) a partecipare all incontro rendendosi protagonisti di simulazioni di ricerca di persone in spiaggia. Bella mattinata in cui si è instaurata una grande amicizia tra Pigro e la piccola turista la cui famiglia ha promesso di tornare in vacanza a Pescara.

Importantissime e di grande impatto per i bagnanti le dimostrazioni di ricerca tra gli ombrelloni fatte da Lloyd e Teo che hanno dimostrato che al mare è necessaria la presenza di cani da salvamento ma anche di cani da ricerca in superficie specialmente nei periodi di maggiore affollamento.