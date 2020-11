Attualità Castellamare / Via Vincenzo Gioberti

Bimba positiva al Covid 19 nella scuola primaria di via Gioberti

La sua classe è stata posta in isolamento domiciliare, così come un docente e un collaboratore scolastico. La notizia è arrivata nello stesso giorno in cui è invece terminata la quarantena per un altro istituto, la media Rossetti di via Raffaello