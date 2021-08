Il bilancio dello Spoltore Ensemble 2021: tutti gli eventi sold out e circa 1600 presenze

Nonostante la pandemia da Covid 19 e le evidenti restrizioni, lo Spoltore Ensemble 2021 è stato un successo con tutti gli evernti sold out e circa 1600 presenze registrate. Lo ha fatto sapere il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito a chiusura della kermesse avvenuta con l'esibizione dei Solisti Aquilani con Cesare Chiacchiaretta e Ugo Pagliai, e poi del duo Paolo Fresu-Daniele Di Bonaventura. La manifestazione, per la prima volta, si è snodata in 6 giorni invece della classica formula di 3/4 giorni, con un'ampia partecipazione ed artisti di alto livello.

"Con il Direttore artistico, il maestro Angelo Valori, abbiamo individuato la migliore location in cui concentrare il cartellone degli eventi, ovvero la piazza di Largo San Giovanni, e abbiamo puntato dritto sulla qualità

dell’offerta artistica, riuscendo a portare allo Spoltore Ensemble artisti del calibro di Laura

Morante, alla sua prima volta nella nostra kermesse, Giuliana De Sio, Karima per la prima volta con

l’accompagnamento orchestrale della Medit Orchestra, Stefano Massini, Mimmo Locasciulli e

appunto Paolo Fresu, nomi che sono stati apprezzati dal pubblico.

Tanto che i biglietti di tutti gli spettacoli, per la prima volta tutti a pagamento, sono stati venduti in pochissimi giorni già sul circuito Ciaotickets. Ogni sera 200 persone hanno occupato tutte le sedute ed è stato veramente doloroso dover rimandare indietro i tanti appassionati che pur non avendo trovato un biglietto disponibile on line hanno comunque tentato di affacciarsi allaArena spettacoli sperando magari in qualche rinuncia. Complessivamente all’interno dell’Arena abbiamo registrato circa 1.600 presenze in termini di spettatori ed è la più grande soddisfazione che potessimo ricevere, un incentivo ad andare avanti”. "

Di Lorito ha proseguito evidenziando come l'edizione 2021 sia stata all'insegna della sintesi e dell'incontro fra le diverse anime culturali con gli artisti soddisfatti della calda accoglienza ricevuta dal pubblico di Spoltore:

"Poi i giovani: lo Spoltore Ensemble numero 39 ha saputo aprire una finestra sulle giovani proposte, su ragazzi del Conservatorio che hanno rivelato un talento e una grinta straordinari nell’appuntamento, Marasmo, Moscardi, Miriam Ricordi ed Eleonora Toscani, che sono finiti nel circuito del ‘Tenco Ascolta’, anch’essa una novità importantissima per l’edizione 2021 perché ha segnato l’inizio di un gemellaggio e di una collaborazione che porteremo senza dubbio avanti. "

L'assessore Roberta Rullo ha spiegato che lo Spoltore Ensemble per la prima volta non finisce, andando anche fuori dal periodo canonoco della rassegna con i masterclass che si svolgeranno da novembre 2021 a marzo 2022, in preparazione del quarantennale del prossimo anno.

Intanto mentre andrà avanti sino a domenica prossima 29 agosto, la mostra d’arte allestita per i cento anni

dalla nascita del maestro Elvio Di Blasio negli spazi della Biblioteca, ancora aperta dalle 19.30 alle

21.30, esposizione curata da Ivan D’Alberto, si è invece conclusa l’esperienza della ‘Spoltore Nascosta’, le visite guidate organizzate dalla Pro Loro Spoltore Terra dei 5 Borghi alla scoperta dei luoghi storici e medievali della città.