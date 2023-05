Approvato il bilancio e rinnovato il consiglio d'amministrazione della fondazione Pescarabruzzo

La fondazione Pescarabruzzo ha approvato lo scorso 28 aprile il bilancio consuntivo 2022 e rinnovato il consiglio d'amministrazione. La fondazione spiega che, pur avendo operato in un contesto difficile e complesso a causa dello scenario macroeconomico critico, della guerra fra Russia e Ucraina e delle conseguenze economiche del Covid 19 ancora in atto, è riuscito a salvare il patrimonio chiudendo l'esercizio con un avanzo di bilancio di 4,4 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente del 10% e superiore alle attese.

"Del risultato favorevole, circa 3,4 milioni saranno destinati alle attività erogative per l'annualità corrente. In forma aggregata, i proventi della gestione del portafoglio finanziario sono pari ad € 9,5 milioni, con un rendimento lordo pari al 3,7 L'aggregato che somma il Patrimonio Netto ei fondi per l'attività d'Istituto ha superato la soglia di 268 milioni di euro, di cui circa 59 sono le risorse che sostengono a lungo termine i settori di attività statutaria della cultura, della ricerca, dell'istruzione, del benessere sociale e dello sviluppo economico locale."

Le erogazioni sono state molte nel 2022, per progetto pari a complessivi 4 milioni di euro. Fra queste il Clap (Comic · Lab · Art · Pescara) Museum, spazio espositivo e laboratoriale dedicato al fumetto, inaugurato alla presenza del sottosegretario di Stato per la Cultura, Vittorio Sgarbi, e dell'artista Tanino Liberatore; la conclusione del “Polo culturale polivalente e di alta formazione” di via Michelangelo a Pescara; per le aree interne, il sostegno al progetto “Terra autentica” che promuove la valorizzazione “integrata” culturale e turistica dei comuni dell'entroterra pescarese; per i borghi storici, il progetto pluriennale della fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino, che gestisce una delle più rilevanti collezioni di ceramiche barocche, nonché l'installazione di una delle “fanciulle” di Franco Summa a Gessopalena.

Confermati gli impegni economici per progetti nazionali a favore della “Fondazione con il Sud” (35 mila euro), del “Fondo per la Repubblica Digitale” (72 mila euro) e del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” (404 mila euro) euro) Euro). Per quest'ultimo fondo, sono stati dal 2016 al 2022 erogati dalla fondazione Pescarabruzzo oltre 3,1 milioni di euro. Infine erogati 107 mila euro per il fondo unico nazionale del volontariato che finanzia i Centri abruzzesi di servizio per il volontariato e 50 mila euro per l'emergenza in Ucraina.

"In sintesi, l'Istituto ha impegnato il 38% delle risorse per il settore “Arte, attività e beni culturali”, l'11% per “Educazione, istruzione e formazione”, il 27% per lo “Sviluppo economico locale”, il 16% per il “Volontariato, il contrasto della povertà educativa minorile e il Fondo per la repubblica digitale”.Il restante 8% è stato impegnato a favore della “Salute pubblica e della ricerca scientifica e tecnologica”. Tra le attenzioni sulle quali la Fondazione concentra la sua attività nel corso del nuovo anno 2023, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del “Polo culturale polivalente e di alta formazione” di via Michelangelo, la candidatura di Pescara a “Città creativa Unesco del design” e la verifica di fattibilità ed eventualmente la realizzazione del progetto “Design Factory” che coinvolgerebbe un'emblematica infrastruttura cittadina."