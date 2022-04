Cavalli in spiaggia, tra l'amministrazione e le bighe è "guerra": oggi due multe nel tratto di Villaggio Alcyone

In barba alle norme sono arrivati in spiaggia con i loro cavalli e sono entrati in acqua, l'uno con tutta la biga, l'altro lasciando l'animale libero. A sorprenderli c'erano però gli agenti della polizia municipale che ai due conducenti hanno elevato una multa da 1.032 ciascuno. Lo fa sapere il presidente della commissione sicurezza del territorio Armando Foschi che sottolinea come ormai tra bighe e amministrazione sia iniziata una vera e propria battaglia e sebbene il fenomeno non solo non si arresti, ma cresca in modo “esponenziale”, sottolinea lo stesso Foschi, “non abbiamo intenzione di perdere la guerra”. A sostenere il Comune anche i cittadini che permettono, con video e foto, di individuare chi non si attiene alle norme previste.

“Dopo i cavalli sorpresi al trotto in via Celommi, poi in via Tiburtina, via Cetteo Ciglia-via Salara Vecchia, e poi in via Polacchi, in via Monte Carmelo, in via Fosso Vallelunga-via Primo Vere, ossia lungo la riviera sud, ora la presenza dei cavalli si è concentrata proprio sul lungomare di Porta Nuova. E l’ultima incursione – ribadisce Foschi - l’abbiamo registrata proprio questa mattina, quando alcuni cittadini ci hanno segnalato la presenza di due animali già immersi in acqua”. Di qui le multe da 1.032 euro, “esattamente come previsto dall’ordinanza regionale, che consente la passeggiata sulla battigia, non nell’acqua, con i cavalli esclusivamente nel periodo compreso tra il 13 ottobre e il 28 febbraio, e comunque solo previa comunicazione al Comune e all’Autorità marittima territorialmente competente. È evidente – sottolinea il presidente della commissione sicurezza - che in questo caso la passeggiata in acqua è avvenuta fuori tempo massimo e, chiaramente, senza alcuna comunicazione istituzionale agli organi interessati”. Foschi non ha intenzione di fare un passo indietro, anzi il prossimo sarà il regolamento già annunciato che prevede, ricorda, “l’istituzione di un registro di tutti i veicoli a trazione animale i quali saranno obbligati a chiedere al Comune il rilascio di una targa conditio sine qua non per circolare sul territorio cittadino, e che automaticamente obbligherà i proprietari a dotare gli stessi mezzi di luci di posizione e di un’assicurazione, criteri che renderanno facilmente identificabili i mezzi in eventuale violazione delle norme. Per giungere rapidamente all’obiettivo – conclude - abbiamo già chiesto l’istituzione tempestiva di un tavolo tecnico con polizia municipale, dirigente dell'ufficio mobilità e il Suap, deputato al rilascio materiale delle targhe”.