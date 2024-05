C'è Bicincittà: scattano le modifiche alla viabilità lungo tutto il percorso

Tutto pronto per l'edizione numero 36 di Bicincittà, l'evento Uisp che si svolge in diverse città italiane e che torna da protagonista anche a Pescara. Una pedalata non competitiva che vedrà migliaia di biciclette muoversi lungo il percorso di 10 chilometri che si snoda per le vie di Pescara e per consentire lo svolgimento della quale sono previste modifiche alla viabilità nell'arco di tutta la mattinata di domenica 12 maggio.

Lungo il percorso e nelle aree di sosta saranno gli agenti della polizia locale a occuparsi della circolazione in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione stessa e i volontari

Nello specifico l'ordinanza prevede:

dalle 6 alle 14 la modifica della viabilità su piazza della Rinascita (piazza Salotto) autorizzando il transito e la sosta a tutti i mezzi a supporto della manifestazione

l'istituzione del divieto di transito su viale Regina Margherita dalle 9 alle 13 in quanto il percorso prevede il passaggio dei mezzi in senso contrario rispetto alla viabilità ordinaria e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi partecipanti alla manifestazione;

su viale Regina Margherita dalle 9 alle 13 in quanto il percorso prevede il passaggio dei mezzi in senso contrario rispetto alla viabilità ordinaria e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi partecipanti alla manifestazione; una modifica temporanea dell’attuale disciplina viaria per tutta la durata della manifestazione ciclistica nelle seguenti vie: viale Regina Margherita (in direzione nord), viale Mazzini (in direzione mare), viale della Riviera (in direzione nord), viale Cavour, piazza Duca degli Abruzzi, viale Bovio con svolta su via Pellico (prima del parcheggio del Bingo in direzione nord), viale Muzii (in direzione mare), viale Regina Margherita (in direzione sud), via Fabrizi, via Venezia, corso Vittorio Emanuele (in direzione nord), via Teramo, via De Gasperi (in direzione nord), primo sottopasso ferroviario direzione via Rigopiano, tratto di via Ferrari (in direzione sud), via del Circuito, piazza Pierangeli, via Le Mainarde, via Valle Roveto (in direzione mare), lungofiume dei Poeti, via Paolucci (in direzione mare), lungomare Matteotti, via Galilei, via Fabrizi (in direzione nord)