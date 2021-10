Due bici e un monopattino in custodia dai vigili urbani, si cercano i proprietari [FOTO]

La questura di Pescara ha portato in custodia, nel comando della polizia municipale, due biciclette e un monopattino, che sono presumibilmente oggetto di furto. I tre mezzi di trasporto, secondo quanto fanno sapere i vigili urbani, sono stati rinvenuti dagli agenti nella zona di Rancitelli: li avevano abbandonati alcuni individui durante i controlli a cui gli stessi erano stati sottoposti.

Chi dovesse riconoscere, tra uno di questi oggetti, qualcosa di sua proprietà è invitato a recarsi negli uffici della polizia municipale di Pescara, in via del Circuito. Nello specifico, i legittimi proprietari dovranno presentarsi in loco muniti della denuncia di furto: per poter ritirare il proprio veicolo, infatti, occorre l'apposito documento che possa comprovare il fatto di essere stati derubati. A corredo di questo articolo, pubblichiamo anche le relative fotografie dei mezzi.