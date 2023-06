"Biciclettata e pedalata" lungo la dorsale Adriatica con l'Avis e la Fiab: l'invito è alla partecipazione

Si parte da Pescara e si arriva a Pineto rigorosamente in bici o con i pattini. Una passeggiata di salute e solidarietà quella che venerdì 2 giugno partirà dalla Nave di Cascella grazie all'Avis e la Fiab che tornano con la "Biciclettata e pattinata" L'evento giunto alla dodicesima edizione ha il fine di sensibilizzare sull'importanza di donare il sangue e, allo stesso tempo, promuovere uno stile di vita sostenibile. “Pedalare fa buon sangue” (ma anche pattinare) è lo slogan dell'inziativa che si inserisce nel ricco calendario dell'Associazione che altri eventi li promuoverà anche nelle prossime settimane.

Diverse le tappe previste per la speciale passeggiata del 2 giugno. Si passerà da Largo Paolucci per arrivare a Porto Allegro (Montesilvano) e proseguire verso piazza Aldo Moro (Silvi). Alla partenza i volontari Avis saranno presenti così come il villaggio informativo con stand, gadeget e sorrisi organizzato in Largo Paolucci. L'arrivo è previsto intorno alle 12.45 a Pineto passando per la ciclovia Adriatica.

L'invito è alla partecipazione.