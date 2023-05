In bici da Pescara a Roma per dire no al fumo di sigaretta, per il Ride 4Vape la storia di Umberto Roccatti [VIDEO]

Ha scelto Pescara come città di partenza per la quarta edizione del Ride 4 Vape, l'iniziativa di Anafe (Associazione nazionale dei produttori di fumo elettronico) e supportata dalla Lega italiana anti fumo e Sigmagazine Umberto Roccatti, che percorrerà in bicicletta 230 km dalla nostra città fino al ministero della salute. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, e in particolare i fumatori di sigaretta da tabacco, sul tema dei danni provocati dal fumo e la possibilità di riuscire a smettere passando all'alternativa della sigaretta elettronica. Abbiamo contattato Roccatti che ci ha spiegato la sua storia e l'obiettivo di questa iniziativa:

"Sarà un viaggio con 2.300 metri di dislivello, impegnativo ma molto affascinante per me che sono un ciclista amatoriale. Ma il mio percorso in bicicletta, vuole soprattutto dimostrare a tutti come un ex fumatore incallito che fumava circa 30 sigarette al giorno, possa riuscire a smettere grazie proprio alla sigaretta elettronica. Non riuscivo, o forse non avevo abbastanza forza di volontà per smettere ma questa alternativa arrivata da qualche anno ha rappresentato per me la svolta. Sono tornato a essere uno sportivo, ho migliorato sensibilmente la mia qualità della vita. L'itinerario è impegnativo, ma affascinante. Non ho scelto Pescara a caso: è la città più importante del centro adriatico e partendo da qui ho voluto simbolicamente abbracciare l'Adriatico e il Tirreno. L'Abruzzo fra l'altro ha una tradizione ciclista importante e ha regalato grandi campioni negli anni. "

Roccatti poi ha spiegato che il percorso prevede il transito nel falsopiano della zona Popoli arrivando poi ad Avezzano, qui poi ci sarà la scollinata verso Torano e la discesa a Tivoli fino a entrare nella Capitale, con arrivo davanti al ministero della salute, dove chiederemo politiche attive e attenzione per sensibilizzare gli italiani sul tema dell'alternativa alla sigaretta tradizionale. La pedalata durerà circa 10 ore.

"Non ci stancheremo mai di ricordare ai media e alle Istituzioni la netta differenza in termini di impatto sulla salute tra i prodotti tradizionali e quelli di nuova generazione senza combustione, come le sigarette elettroniche. Dispositivi che, come dimostrano innumerevoli studi scientifici, hanno un grado di tossicità inferiore di almeno il 95% rispetto alle classiche bionde, che ogni anno causano oltre 90 mila decessi in Italia e 7 milioni nel mondo”.

Nel 91% dei casi, conclude Roccatti, i fumatori non vogliono o non riescono a smettere di fumare, nonostante sia ormai accertato da decenni che il fumo può uccidere o comunque rovina la nostra salute. Sono circa 80 gli studi indipendenti che sanciscono il rischio ridotto del vaping, dimostrando che si tratta dello strumento più efficace per smettere di fumare. Una documentazione che Roccatti consegnerà al suo arrivo al ministero della salute in una chiavetta usb insieme a un paper su strategia e risultati raggiunti dal Regno Unito.