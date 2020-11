La biblioteca di Italia Nostra "Falcone e Borsellino" chiusa al pubblico per il nuovo dpcm

Chiude al pubblico la biblioteca "Falcone e Borsellino" di Italia Nostra. Lo ha reso noto l'associazione a seguito del nuovo dpcm del Governo, con la sospensione del servizio fino al 3 dicembre prossimo, quando i volontari sperano di poter accogliere nuovamente gli utenti in sicurezza.

Nel frattempo, fa sapere Italia Nostra, proseguiranno le attività dei volontari per l'inventariazione e catalogazione dei volumi presenti in biblioteca. Anche i tradizionali appuntamenti ed eventi di Italia Nostra saranno riprogrammati, erogati in modalità online per essere seguiti da casa:

Un abbraccio (anche se virtuale) a tutta la nostra comunità perché siamo convinti che insieme supereremo qualsiasi "prova".

Per informazioni ed aggiornamenti sugli eventi è disponibile la pagina Facebook di Italia Nostra e il sito www.italianostra.pescara.it