Bettoschi (Tutela Diritti Animali) pone 8 domande al sindaco Masci sul nuovo canile

Sono in totale 8 le domande che Gabriele Bettoschi, presidente dell'associazione Tutela Diritti Animali Ets pone al sindaco di Pescara, Carlo Masci, riguardo al nuovo canile intercomunale che andrebbe costruito in un terreno privato a Spoltore.

L'intento di Bettoschi è quello di chiedere chiarezza su alcuni lati per lui oscuri.

Questo quanto chiede il numero uno dell'associazione animalista: Sono state considerate le conseguenze, politiche e il danno erariale, che ci sarebbero per un assai probabile rigetto del Tar, che potrebbe condannare il Comune di Pescara al pagamento quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio per lite temeraria, così come stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza 26/03/2012 n° 1733, per situazione analoga?

Come è possibile credere di poter realizzare un’opera pubblica in un altro comune, su un terreno di un privato?

Anche se dovesse vincere l’eventuale ricorso, con quali soldi si realizzerebbe il canile, tenuto conto che indiscutibilmente doveva essere realizzata entro e non oltre il 30 maggio 2023 e non possono essere concesse proroghe essendo un finanziamento ottenuto con un bando a punteggi, che certamente innescherebbe risorsi anche dal primo comune escluso?

Perché è stato fatto credere che il progetto fosse all’avanguardia e per il benessere animale in danno degli animali e con tentativo di sperpero di soldi pubblici, quando è un pessimo progetto realizzato solo e soltanto con prefabbricati e container?

Perché è stato progettato un canile per 60 posti quando Pescara ha una media di 100 cani? La garante animali ha dichiarato nella sua relazione del 6 luglio che attualmente Pescara ha 88 cani, dove sarebbero stati collocati gli altri 28 cani, se Pescara avesse realizzato il canile?

È vero o non è vero che il progetto è a misura non degli animali, ma di una associazione nazionale Animali ed è stata sottodimensionata per avere l’affidamento diretto? Come il Comune di Pescara ha fatto gestire progetto, comunicazione e ogni anche più piccolo aspetto, a soggetti che non solo non avevano competenze, ma neanche titolo, come la Signora Sandra Santavenere , Daniele Kilhgren e il giovane architetto Davide Pecilli, unitamente al Presidente della Lega del cane Piera Rosati, che gestisce da 27 anni una struttura abusiva, non solo a Pescara?

Per quale ragione ha ritenuto di dirottare la richiesta del Contributo Governativo per la costruzione di un canile, non più sui terreni messi gratuitamente a disposizione dal Comune di Spoltore, dove sarebbe sorto anche il canile sanitario, gattile, oasi felina, ma su un fazzoletto di terreno di un privato che non ha mai donato nulla, ma solo messo a disposizione, attraverso un contratto comodato d’uso, senza cessione del diritto di superficie?

Vedremo se il sindaco Masci vorrà rispondere ai quesiti posti da Bettoschi.