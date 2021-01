Bernie Sanders in piazza Salotto, il meme che fa impazzire il web

L'esilarante idea è stata dei 99 Cosse che, sfruttando la moda di questi ultimi giorni scoppiata in tutto il mondo, hanno pensato bene di far apparire il senatore statunitense anche nel pieno centro di Pescara

Bernie Sanders 'si materializza' in piazza Salotto, e il meme fa impazzire il web. L'esilarante idea è stata dei 99 Cosse che, sfruttando la moda di questi ultimi giorni scoppiata in tutto il mondo, hanno pensato bene di far apparire il senatore statunitense anche nel pieno centro di Pescara.

Bernie Sanders, infatti, aveva fatto parlare di sé perché si era presentato alla cerimonia di insediamento del presidente Usa Joe Biden visibilmente infreddolito, indossando un paio di muffole come guanti e standosene seduto in disparte su una seggiola ripiegabile. Un'immagine che ha colpito gli utenti talmente tanto da ricavarne un meme che ha rapidamente fatto il giro del web.

Il diretto interessato l'ha presa bene e, ridendo, ha commentato: «Cercavo solo di stare al caldo». Per far "comparire" Sanders in un qualunque luogo bisognava cliccare QUI e digitare l'esatto indirizzo (città, via e numero civico) che si desiderava attribuire al senatore. Purtroppo al momento il sito risulta archiviato.