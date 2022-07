Premiata dal Comune di Spoltore la ballerina Benedetta Pia D'Onofrio [VIDEO]

La ballerina Benedetta Pia D'Onofrio è stata premiata dal Comune di Spoltore nella mattinata di oggi, giovedì 28 luglio.

La ballerina spoltorese di 19 anni ha ricevuto una targa dall'amministrazione comunale.

Scelta dalla pop star Camila Cabello per il suo corpo di ballo, nell'ultimo anno si è esibita anche alla cerimonia di apertura della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, all'Eurovision, oltre che in vari musical parigini.

A consegnarle il riconoscimento («con l'augurio di un futuro sempre pieno di energia ed emozioni») il consigliere delegato allo sport, Angela Scurti, circondata dal sindaco Chiara Trulli, dal presidente del consiglio comunale Lucio Matricciani e dall'assessore Roberta Rullo. Benedetta, che è tornata in questi giorni nel suo paese di origine per una vacanza ma vive da tempo a Parigi, ha condiviso sui suoi social un video in cui balla nel centro storico di Spoltore, «il luogo dove sin da piccola ballavo nelle feste di paese. Per me è stato un onore portare un po' di quelle emozioni che ho provato con Camila Cabello». Al sindaco Trulli ha rivelato di «aver sempre sognato» un riconoscimento del genere, guardando gli spettacoli dello Spoltore Ensemble. «Chissà se un giorno», si chiedeva «anch'io sarò in grado di rappresentare Spoltore in qualche modo». «Lo sei», l'ha rassicurata il primo cittadino, «siamo veramente orgogliosi di te».