È disponibile su tutti i digital store, per l’etichetta Ninety Records, “Bellissima malinconia”, il singolo dell’artista pescarese 24 Ore. Il brano ripercorre un viaggio solitario di ritorno lungo l'autostrada, mentre il vento accarezza il braccio fuori dal finestrino al tramonto. Lo "specchietto retrovisore" rappresenta uno snodo metaforico: è un salvavita perché, tenendo un occhio su ciò che ti sta dietro, si può guardare davanti e quindi è possibile accettare ciò che arriverà senza dimenticare chi sei stato e con chi lo sei stato. La sensazione è amara ma piacevolmente particolare: una bellissima malinconia.

24 Ore con questa canzone porta avanti un’iniziativa nata 3 anni fa con uno dei suoi pezzi che ha riscosso più successo: “Chiamami”, con cui invitava le persone a chiamare un numero di telefono per ascoltare uno spoiler del brano facendole sentire parte del progetto. Al fianco di questa iniziativa ne sorge un’altra: un tatuaggio temporaneo per sottolineare il senso di una bellissima malinconia, un tatuaggio che rimane il tempo che rimane, a volte va via subito, a volte non attacca, a volte rimane per giorni, altre volte macchia la pelle per ore.

24 Ore, all’anagrafe Marco Ferramosca, è nato nel 1996. Conosciuto come artista indipendente, dopo vari singoli e un mixtape ha consolidato il suo rapporto musicale con il noto produttore Tom Beaver (tra i suoi lavori spiccano quelli con Il Tre, Albe, Deddy, Izi, Mondo Marcio, Vacca), che ha sposato il suo progetto facendolo cosi esordire con il singolo “Chiamami”. Seguono vari singoli, tra cui “Fulmini” e “Ghadir”, che rappresentano la maturazione artistica. Inoltre 24 Ore, nell’estate 2019, è riuscito a dare vita a un mini tour di aperture ai concerti di Mahmood, Lazza, Vegas Jones, Ernia, Gue Pequeno, Ghemon e Rkomi.