In piazza della Rinascita torna lo spettacolare appuntamento con "La befana dei vigili del fuoco"

Torna anche per il 2024 l'appuntamento atteso dai più piccoli con la "Befana dei vigili del fuoco". L'amministrazione comunale ha infatti invitato il comando provinciale di viale Pindaro, visto il successo delle precedenti edizioni, e l'iniziativa si terrà sabato 6 gennaio in piazza della Rinascita dalle 10 alle 12 con "Pompieropoli " in collaborazione con l'Associazione nazionale vigili del fuoco dedicata ai più piccoli, successivamente nel pomeriggio dalle ore 16 ci sarà una esposizione di mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e alle ore 17.15 circa ci sarà la discesa della befana da Palazzo Arlecchino.