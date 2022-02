Montesilvano, grazie alla Befana del Vigile oltre 13 quintali di alimenti per chi è in difficoltà

È stata una raccolta prolifica quella della Befana del Vigile di Montesilvano che, tra il 4 e il 6 gennaio, ha messo insieme e oggi distribuito alla Caritas parrocchiale della chiesa di Sant'Antonio di Padova, oltre 13 quintali di derrate alimentari e più di 320 bottiglie di acqua da due litri, cui si aggiungono prodotti per la pulizia della casa donati da un imprenditore locale.

L'iniziativa, promossa dal Comando di Polizia Municipale guidato da Nicolino Casale, ha quindi avuto ancora una volta successo grazie all'impegno degli agenti che per tre giorni, dalle 8.30 alle 20, hanno stazionato nell'area antistante il supermercato Oasi della città. Sarà quindi ora la Caritas a distribuire i “doni” alle persone e le famiglie in difficoltà. “Anche quest'anno – dichiara con soddisfazione il sindaco Ottavio De Martinis – i montesilvanesi hanno dato prova di grande generosità. Un plauso va anche ai nostri vigili che ogni anno si prestano affinché possano essere raggiunti questa risultati”.

Una Befana decisamente speciale quella della città adriatica che non ha intenzione di fermarsi in attesa delle prossime festività. Ha infatti deciso di lanciare un'altra iniziativa, “Solidarietà e Sport”, che si concluderà a marzo con il Trofeo San Sebastiano, rinviato a causa dell'emergenza sanitaria. È un torneo di calcio a 5 interforze che vedrà giocarsela, letteralmente e sempre con il nobile obiettivo di sostenere le persone in situazioni di fragilità, Polizia locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.