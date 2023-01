Torna il tradizionale appuntamento con "La Befana vien dal mare" della Società di salvamento

Torna per il 2023 il tradizionale appuntamento, molto atteso dai bimbi pescaresi, con la "Befana vien dal mare". L'iniziativa, che si svolge da decenni in città, è organizzata dalla Società nazionale di Salvamento sezione Pescara, guidata da Cristian Di Santo. Venerdì 6 gennaio, dunque, dalle ore 11 inizierà l'evento come ci ha spiegato lo stesso Di Santo, da noi contattato:

"Oltre 60 volontari parteciperanno all'iniziativa che come sempre regalerà doni ai più piccoli ma anche tanta gioia ed allegria agli adulti. Da oltre 20 anni come Società di salvamento organizziamo questo evento diventato un appuntamento tradizionale per la città, raccogliendo il testimone da Eriberto Mastromattei che per decenni aveva regalato questa speciale Befana alla città. L'iniziativa si terrà all'interno del porto turistico: alle 11 la Befana arriverà a bordo di un gozzo di legno assieme al presidente della società. A quel punto attraccherà sul molo per poi scendere e, in caso di tempo clemente, si sposterà nell'anfiteatro del porto turistico. Qui, saranno distribuiti i doni a tutti i bambini presenti, e ci sarà musica oltre a colpi di scena e sorprese. È un bel modo per iniziare con allegria e ottimismo il nuovo anno".