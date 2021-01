La Befana Kiwanis porta sacchi di doni ai bambini con malattie rare [FOTO]

La Befana Kiwanis ha portato sacchi di doni ai bambini del servizio malattie rare e metaboliche della Asl di Pescara a Cepagatti, diretto dalla dottoressa Silvia Di Michele. Il Kiwanis Chieti Pescara D’Annunzio, in sinergia con gli operatori del servizio ospedaliero, è sempre pronto a donare un sorriso ai bambini, e ancor più nei giorni di festa dove la solidarietà e la felicità dei più piccoli sono una missione.

“Ai bambini, in particolar modo, è stata negata una normalità a causa del Covid - dichiara Rita Greco, primario dell'unità operativa di pediatria dell’ospedale Santo Spirito di Pescara - e siamo ben felici di supportare le attività del Kiwanis rivolte ai nostri bambini per allietare con graditi doni e regalare sorrisi inattesi in occasione di ricorrenze fondamentali nella vita di un bambino come l’Epifania”.