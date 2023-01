La Befana della guardia costiera è arrivata in elicottero per consegnare i doni ai bambini [FOTO]

La Befana è atterrata in elicottero alla base aeromobili della guardia costiera di Pescara.

Nella giornata della festa dell’Epifania, la simpatica “vecchina” è stata trasportata per l’occasione da un elicottero del Corpo delle capitanerie di porto.

La Befana (in realtà un sottufficiale “aerosoccorritore marittimo” abilmente travestito), dopo un iniziale saluto in volo, a bordo di un elicottero Aw139Cp solitamente impiegato nelle missioni di ricerca e soccorso in mare e di polizia marittima, è atterrata puntualissima per la gioia dei tanti bimbi presenti, distribuendo il prezioso carico di doni.

L’evento, curato nei minimi particolari, ha visto la partecipazione di numerosi familiari e ospiti del personale della guardia costiera e si è concluso con la tradizionale foto di gruppo.