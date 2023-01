Peluche e tanti giochi per i piccoli ricoverati: in ospedale è arrivata la Befana dei Giovani imprenditori Confindustria [FOTO]

Un'Epifania ricca di doni per i reparti pediatrici dell'ospedale di Pescara. A portare i loro anche i rappresentanti del gruppo Giovani imprenditori Confindustria Chieti-Pescara. A consegnarli è stato il presidente Mirko Basilisco.

Giochi, peluche e tanti altri regali per i bambini della pediatria diretta da Maurizio Aricò, per i piccoli ricoverati della chirurgia pediatrica diretta da Gabriele Risi con anche la dottoressa Valentina Cascini a ringraziare i giovani imprenditori per il gesto di generosità e, infine, per i bambini che si trovano nella terapia intensiva neonatale e nel nido dove a dire grazie c'era la direttrice Susanna Di Valerio.