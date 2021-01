La Befana consegna doni ai bambini ricoverati in ospedale [FOTO]

Stamattina la Befana ha consegnato doni ai bambini ricoverati in ospedale. La giornata, voluta dall'Adricesta onlus con la garante infanzia per la Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene e la responsabile di pediatria Rita Greco, ha visto la partecipazione anche di alcune mascotte dei cartoni animati. I regali sono stati dati in carico al personale sanitario all'ingresso dei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica.

Presenti all'evento il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco Carlo Masci, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il capogruppo regionale di Fdi Guerino Testa e l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese. Quest'ultimo ha dichiarato: "Un'Epifania insieme a dei piccoli angeli. Forza, bimbi, vi vogliamo bene. Grazie al primario Rita Greco, al personale medico e a tutti i volontari".