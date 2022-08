Altra novità in viale Marconi, installate le barriere di sicurezza alle fermate degli autobus [FOTO]

Novità ulteriori dal cantiere di viale Marconi a Pescara.

Sono state infatti installate nelle isole salvagente le barriere di protezione per i pedoni in attesa del passaggio dei mezzi pubblici.

Per ore le nuove strutture sono state installate nella banchina di fronte al circolo tennis.

«È la riprova della netta sensazione che si facciano lavori (in gran parte non previsti all’origine), man mano che emergono le criticità più svariate, per cui viene da chiedersi se non si tratti di un cantiere “pozzo di San Patrizio” in cui buttare risorse economiche senza fondo», commenta Ivano Angiolelli, presidente del comitato Strada Parco.

La prima banchina ha una bordura in acciaio alta 110 centimetri, utile a proteggere i passeggeri dal pericolo incombente alle loro spalle a causa del transito delle automobili sulla corsia a stretto ridosso, rileva ancora Angiolelli che prosegue: «Il che rende il manufatto, come ben rappresentano le immagini, una sorta di stretto budello che si riduce ulteriormente alla larghezza di circa un metro per tutta la sua lunghezza: dove l'utenza normodotata dovrà muoversi in fila indiana mentre quella svantaggiata è meglio che rinunci. Con buona pace delle proteste sacrosante di Claudio Ferrante, presidente emerito dell’associazione Carrozzine Determinate Abruzzo. Ciò detto, sarà mai determinato un costo finale dell’opera oppure si aggiungerà qualcosa ogni tanto sino alla notte dei tempi? D’altronde, su Viale Marconi, e non solo, si naviga a vista ormai da due anni!».

Così conclude Angiolelli: «Morale: tutto questo caos rocambolesco immolato alla scelta estemporanea di non far passare il filobus sulla corsia dedicata lato mare, giacché il transito del treno su gomma su quel fronte avrebbe sacrificato i posti auto dei privati: apriti cielo! Allora, “Pescara Green” sarà pure l’obiettivo improbabile cui tendere, assai ardito, purché si persegua con molta calma, un pizzico alla volta. Come insegna del resto la babele strada parco, dove il dominio urgente - anno dopo anno - dei parcheggi balneari, ha finito per relegare Filò in soffitta per più di dieci anni. Troppo tardi, signori miei, il tempo è scaduto».