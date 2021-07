Barbara D'Urso in vacanza a Pescara: "Stregata da questa città, ci tornerò sicuramente"

Secondo indiscrezioni, la nota conduttrice televisiva avrebbe preso in affitto una villa ai colli, spostandosi poi anche in alcune località limitrofe. Stasera l'incontro con Masci e Cremonese

Anche Barbara D’Urso ha scelto Pescara per le vacanze estive. La celebre conduttrice televisiva è stata per una settimana nella nostra città, ospite di Francesca Cardarelli e Vitantonio Liuzzi, che l'hanno ospitata sia nel loro stabilimento balneare "Penelope a mare" sia nel ristorante "Penelopina", in pieno centro.

Per il volto noto di Mediaset è stata l'occasione anche per apprezzare i tipici maritozzi con la panna, come svelato da lei stessa tramite una fotografia su Instagram. Questa sera, poi, si è consumato l'incontro "istituzionale" con l'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, e il sindaco Carlo Masci.

"La D'Urso è davvero una persona eccezionale - racconta Cremonese a IlPescara.it - Ci ha detto di essersi trovata benissimo, aggiungendo che i pescaresi sono stati tutti molto gentili con lei e che tornerà presto a trovarci perché è rimasta letteralmente stregata dalla nostra città. Studieremo di sicuro un modo per coinvolgerla in qualche futuro evento che organizzeremo qui".

Secondo indiscrezioni, Barbara D'Urso avrebbe preso in affitto una villa ai colli, spostandosi però anche in alcune località limitrofe. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stata avvistata sulla costa dei trabocchi.

Comunque, chi la conosce bene non si è stupito di tutto questo suo amore per i nostri luoghi: la donna, infatti, non ha mai nascosto la propria passione per le bellezze d'Abruzzo, al punto che l'hotel Rigopiano di Farindola era il suo "buen retiro" durante i momenti di pausa dal lavoro. E tutto lascia intendere che a breve la rivedremo ancora da queste parti.