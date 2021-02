Riunione in prefettura per bar e ristoranti a rischio acquisizione da parte della criminalità

Riunione presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo per la massima attenzione alla tutela dell'economia legale

Prevenire le infiltrazioni criminali nelle attività commerciali della provincia di Pescara.

Questo l'obiettivo della riunione del gruppo interforze presieduta dal prefetto Di Vincenzo questa mattina, martedì 2 febbraio.

È infatti in corso una attenta attività di monitoraggio dei trasferimenti di beni immobili o quote societarie e dei trasferimenti/subingressi nelle attività commerciali (a partire da bar e ristoranti), con riferimento, attualmente, al periodo temporale compreso da maggio a novembre 2020, analizzato in comparazione con l’anno precedente.

Da questa analisi, le forze di polizia potranno verificare eventuali anomalie, da approfondire. «Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio», fanno sapere dalla prefettura, «e, a tal riguardo, il prefetto Di Vincenzo ringrazia sentitamente il presidente Gennaro Strever, «è inoltre in corso l’attivazione del collegamento alla banca dati “Rex”, elaborata da Info Camere, che permetterà alle forze dell’ordine di consultare direttamente l’archivio camerale, accedendo a numerose informazioni e dati sulle imprese, tra i quali anche a quelli relativi ai movimenti societari. A tale proposito, nel corso della riunione in prefettura, sono state già individuate le aree economiche maggiormente “a rischio”, sulle quali concentrare le analisi delle forze di polizia».

Il gruppo Interforze continuerà a riunirsi periodicamente per monitorare attentamente la situazione.