Pubblicato il bando per gli enti interessati al Servizio civile universale: 168 posti per operatori in Abruzzo

L'Agenzia regionale di protezione civile fa sapere che è stato pubblicato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri il bando per la selezione dei volontari per i progetti di intervento sul territorio. L'avviso è destinato agli enti di servizio civile universale iscritti all'albo, che potranno presentare al dipartimento i programmi d'intervento come previsto dalla circolare del 25 gennaio.

Con questo avviso l’Italia entra nel vivo delle linee di azione previste dal Pnrr nza anche sul tema delle competenze digitali che vedrà protagonisti i giovani. Per l'Abruzzo, è stato approvato il programma "Mi alzo sui pedali" che vede come partner la Regione Abruzzo, grazie all'accordo siglato dall'agenzia diretta da Mauro Casinghi lo scorso aprile, e prevede 6 diversi progetti, per un totale di 168 operatori volontari da impiegare in attività di tipo sociale-sanitario e di protezione civile.

La domanda di partecipazione ad uno dei progetti, potrà essere presentata fino alle ore 14.00 di giovedì 10 febbraio 2022. Tutti i dettagli relativi ai progetti, alle sedi di attuazione ed alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili al seguente link: https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/servizio-civile/bando-di-servizio-civile-universale-2021-i-progetti-del-csv-abruzzo.