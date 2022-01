Prorogata la scadenza del bando per il servizio civile: disponibili ancora dei posti all'Adoc Abruzzo

Sono disponibili ancora dei posti per il servizio civile all'Adoc Abruzzo, l'associazione dei consumatori. Il bando nazionale infatti è stato prorogato fino al 10 febbraio prossimo, e dunque si potrà ancora chiedere di partecipare al programma che prevede il reclutamento di quindici volontari in dodici sedi in tutto l’Abruzzo, con tanta voglia di aiutare gli over 65 a prevenire e contrastare le truffe nell'ambito del progetto (Ad)occhio alla truffa, i volontari potranno realizzare una vasta gamma di azioni come informazione, sportelli fisici e online per avere assistenza, incontri e testimonianze, fino a campagne di sensibilizzazione territoriale.

Il bando è aperto a giovani fra i 1 e 28 anni che potranno quindi presentare domanda, esclusivamente online tramite pc, tablet e smartphone fino alle 14 del 19 febbraio collegandosi tramite Spid all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Il progetto durerà 12 mesi per 25 ore settimanali, con compenso di 444,30 euro mensili, nelle sedi di Lanciano, Montesilvano, Pescara, Vasto, Sulmona (2 posti), Scafa, Avezzano, Chieti, L’Aquila (2 posti), Teramo (2 posti) e Mosciano Sant’Angelo.

La presidente Adoc Abruzzo Monica Di Cola:

“Il servizio civile è una bellissima opportunità di crescita personale e sociale. Il nostro progetto, in particolare, mira a sostenere gli anziani, sempre più vittime di truffe. Le iniziative che intendiamo realizzare mirano a favorire la conoscenza di diritti e rischi, oltre che ad affiancare una fascia rilevante di popolazione nella quotidianità. Il nostro invito, quindi, è di considerare questa bella opportunità: siamo a disposizione di quanti vorranno approfondire il nostro progetto, e candidarsi a fare un bel pezzo di strada insieme a noi”.